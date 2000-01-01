26.10 18:13 MIGnews.com

Мятежники рохинджа захватили десятки военных входе рейда

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По сообщениям военных Мьянмы, мятежники из числа этнических племен рохинджа взяли в заложники более 40 полицейских и солдат в ходе рейда. Инцидент произошел в субботу, 26 октября. Военные пытались подавить Армию спасению рохинджа Аракана в штате.Утром в субботу мятежники вывели из строя паром, несущий полицию и солдат к северу от столицы штата, сказал военный пресс-секретарь Зоу Мин Тун. "Более 10 солдат из армии, около 30 полицейских и два сотрудника из тюремного департамента были были вынуждены сойти на берег и быть захваченными".Власти использовали вертолеты для преследования мятежников и обнаружили большой контингент, пересекающий реку, добавил он.Вспышка произошла менее чем через две недели после того, как подозреваемые мятежники, замаскированные под спортивную команду, ворвались в автобус и похитили десятки пожарных и мирных жителей в Ракхайн. В результате боевых действий в штате были перемещены десятки тысяч человек.