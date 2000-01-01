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Буря в прогнозах - израильтяне в национальных парках | Фото:26.10 17:44   MIGnews.com

Буря в прогнозах - израильтяне в национальных парках

Управление природы и парков Израиля заявило, что около 70 000 израильтян посетили национальные парки в субботу, несмотря на прогнозы о надвигающейся бури. 4000 человек посетили национальный парк Кейсария вдоль побережья Средиземного моря, остальные отправились в Масаду, Кумран и Эйнот Цуким.

Последние три национальных парка находятся возле Мертвого моря, где, по словам, Метеорологической службы Израиля в субботу и воскресенье ожидались дожди, с потенциальной угрозой наводений. Метеорологическая служба также предупредила о возможных наводнениях в Иудеи.

Музыкальный фестиваль InDNegev, проводимый в Эшкольском областном совете, закончился на два часа раньше из-за прогнозов, многие выступления были отменены, сообщает 13 канал. Метеорологическая служба сообщила, что на севере и в центре прогнозируются дожди с грозой. Тропический циклон в Средиземноморье - редкое метеорологическое явление, которое наблюдается лишь раз в несколько лет.

В пятницу вечером Иланит Адлер на 12 канале заявила, что погоду в ближайшие дни "сложно прогнозировать". Она объяснила, что "ожидается, что циклон уменьшится в ближайшие часы, а это означает, что он не достигнет нас с той силой, с которой он поразил Египет, есть шанс, что он иссякнет".

Чиновники в Газе объявили чрезвычайное положение, которое будет действовать до вечера субботы. Несколько муниципалитетов на юге Израиля также готовились к шторму, в том числе открыли горячие линии и аварийные центры. Израильская национальная электрическая компания рекомендовала людям убирать с балконов и крыш любые предметы, которые могли быть повреждены штормом.


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