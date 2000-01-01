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ЦАХАЛ обстрелял подозрительную машину возле Газы | Фото:26.10 17:28   MIGnews.com

ЦАХАЛ обстрелял подозрительную машину возле Газы

По словам ЦАХАЛа, израильские силы обороны в субботу, 26 октября, произвели предупредительные выстрелы в сторону подозрительной машины возле границы с Газой. Инцидент произошел недалеко от пограничного района с южной частью Газы.

Согласно сообщениям палестинской прессы, на которые ссылается израильская пресса, водитель машины получил ранения в шею. Его состояние не уточняется. Представитель пресс-службы ЦАХАЛа заявил, что солдаты открыли огонь в соответствии с правилами ведения боевых действий.

В пятницу несколько тысяч палестинцев провели демонстрацию вдоль границы с Газой, бросая камни взрывные устройства в израильских солдат. Солдаты ответили слезоточивым газом и живым огнем. Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАСом, заявило, что 16 человек были ранены, в том числе шестеро от живого огня.


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