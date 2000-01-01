26.10 16:29 MIGnews.com

Профессор Техниона скончался после взрыва в лаборатории

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Профессор в университете Технион в Хайфе скончался после получения серьезных травм во время взрыва в лаборатории института. Элазар Гутманас скончался в субботу, 26 октября. 80-летний Гутманас эмигрировал из бывшего Советского Союза и присоединился к Департаменту материаловедения и инженерии Техниона в 1974 году, согласно веб-сайту академического учреждения.Взрыв произошел 13 октября и сильно повредил здание факультета. Гутманас получил травмы верхней части тела и был направлен в медицинский центр Rambam в Хайфе для госпитализации. Сотрудник MDA Дэн Форман рассказал о происшествии. "Мы добрались туда и связались с пожарными командами и рабочими из учреждения, которые привели нас к зданию рядом с местом, где произошел инцидент. Раненый был эвакуирован и находился без сознания.""Он пострадал от ожогов всего тела и травм верхней части туловища. Мы оказали ему первую помощь, в том числе от ожогов, дали ему обезболивающие и аппарат ИВЛ и отправили его в больницу, он находился в критическом состоянии", - сказал он.Пожарные обыскали здание и прилегающую территорию, чтобы предотвратить утечки опасных материалов. Технион начал расследование обстоятельств взрыва.