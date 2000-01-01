Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Профессор Техниона скончался после взрыва в лаборатории | Фото:26.10 16:29   MIGnews.com

Профессор Техниона скончался после взрыва в лаборатории

Профессор в университете Технион в Хайфе скончался после получения серьезных травм во время взрыва в лаборатории института. Элазар Гутманас скончался в субботу, 26 октября. 80-летний Гутманас эмигрировал из бывшего Советского Союза и присоединился к Департаменту материаловедения и инженерии Техниона в 1974 году, согласно веб-сайту академического учреждения.

Взрыв произошел 13 октября и сильно повредил здание факультета. Гутманас получил травмы верхней части тела и был направлен в медицинский центр Rambam в Хайфе для госпитализации. Сотрудник MDA Дэн Форман рассказал о происшествии. "Мы добрались туда и связались с пожарными командами и рабочими из учреждения, которые привели нас к зданию рядом с местом, где произошел инцидент. Раненый был эвакуирован и находился без сознания."

"Он пострадал от ожогов всего тела и травм верхней части туловища. Мы оказали ему первую помощь, в том числе от ожогов, дали ему обезболивающие и аппарат ИВЛ и отправили его в больницу, он находился в критическом состоянии", - сказал он.

Пожарные обыскали здание и прилегающую территорию, чтобы предотвратить утечки опасных материалов. Технион начал расследование обстоятельств взрыва.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:03
Аль-Ахбар: ХАМАС усилил слежку за силами ЦАХАЛа
16:12
Индия: студенты сдавали экзамен с коробками на голове
15:20
В Ираке проходят протесты после гибели 40 демонстрантов
14:38
На дом офицера ШАБАСа совершено нападение
13:36
Дефицит сливочного масла в Израиле: что происходит
12:28
В России хотят свой аналог Евровидения
12:02
Скоро Иран сможет вновь закупать оружие: чем это опасно
11:40
Названы опасные свойства томатного сока для здоровья
11:12
Умер известный тренер по вольной борьбе в России
10:50
Жестокость полиции Гонконга разозлила медиков
10:25
Кац об Офисе инноваций: это укрепит позиции Иерусалима
10:04
Копия Библии Кенникотта возвращается в Испанию
09:40
МИД РФ: сокращение Ираном обязательств может быть неизбежным
09:19
Провела операции: Джоли призналась в опасной болезни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus