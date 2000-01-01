26.10 15:20 MIGnews.com

В Ираке проходят протесты после гибели 40 демонстрантов

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В столице Ирака, Багдаде, в субботу, 26 октября, собрались несколько сотен демонстрантов, протестуя после гибели 40 человек в прошлых акциях протеста. Собравшиеся размахивают флагами страны и призывают премьер-министра Аделя Абдул Махди к ответу, называя его "червем".Около 200 демонстрантов ночевали в лагере на центральной площади Тахрир. Они читают стихи из Корана, оплакивая убитых. В пятницу в Багдаде было убито восемь протестующих, большинство из которых погибли из-за слезоточивого газа, выпущенного силами безопасности для разгона толпы.По всей стране погибли по меньшей мере 40 протестующих, которые обвиняли политическую элиту в коррупции и неспособности улучшить жизнь граждан.