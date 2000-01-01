26.10 14:38 MIGnews.com

На дом офицера ШАБАСа совершено нападение

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Неизвестный забросил шумовую гранату в дом одного из офицеров Управления тюрем (ШАБАС) и начал стрелять по зданию.Это случилось в ночь на субботу, 26 октября, в местном совете Исфия, что в Хайфском округе.Подозреваемого в нападении пока не задержали. К счастью, в результате никто не пострадал. Правоохранители инициировали расследование по данному факту.Более детальная информация о происшествии будет обнародована позже.