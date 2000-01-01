26.10 14:38 MIGnews.com
На дом офицера ШАБАСа совершено нападение
Неизвестный забросил шумовую гранату в дом одного из офицеров Управления тюрем (ШАБАС) и начал стрелять по зданию.
Это случилось в ночь на субботу, 26 октября, в местном совете Исфия, что в Хайфском округе.
Подозреваемого в нападении пока не задержали. К счастью, в результате никто не пострадал. Правоохранители инициировали расследование по данному факту.
Более детальная информация о происшествии будет обнародована позже.
Поделиться
Все по теме
Комментарии