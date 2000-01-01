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Мумифицированный труп 15 лет `мариновался` в ванной | Фото:26.10 22:12   MIGnews.com

Мумифицированный труп 15 лет "мариновался" в ванной

Мадридская полиция обнаружила в квартире мумифицированный труп 78-летней женщины Изабель Риверу.

По данным издания The Local, тело "мариновалось" в ванной минимум 15 лет.

Уточняется, что последний раз соседи видели Риверу живой еще в сентябре 2004 года. Местные ощущали неприятный запах, который исходил из квартиры, но полиция не реагировала на жалобы.

И только на этой неделе в квартиру все же проникли при помощи пожарного, который забрался внутрь через окно второго этажа. Мумифицированный труп лежал в ванной.


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