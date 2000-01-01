Жестокость полиции Гонконга разозлила медиков

Медики Гонконга проведут митинг в самом сердце финансового центра города 26 октября в ответ на жестокость полиции в течение последних четырех месяцев.
Об этом сообщает The Jerusalem post.
Уточняется, что активисты напали на полицию с камнями и лазерами, один офицер был ранен ножом в шею. В ответ полиция применила слезоточивый газ, водяную пушку, резиновые пули для разгона демонстрантов, которых в последствии лечили медработники.
Субботний протест против "тирании" должен начаться в 19:00 по местному времени (в 14:00 Израиль).
Гонконг охватили массовые протесты из-за намерения властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей на материковый Китай. 3 августа прошла очередная массовая акция, в ходе которой полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов.
В последствии протесты вспыхивали с новой силой. На улицах поджигались шины, блокировались дороги, происходили кровавые столкновения между демонстрантами и полицией.