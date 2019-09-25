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Протесты в Египте: число арестованных резко улечилось | Фото:26.09 07:20   MIGnews.com

Протесты в Египте: число арестованных резко улечилось

В Египте полиция арестовала свыше тысячи участников антиправительственных протестов, которые выступают против авторитарного правления президента страны Абделя-Фаттаха аль-Сиси.

Об этом сообщает AFP в Twitter со ссылкой на данные неправительственных организаций.

По данным Египетского центра по вопросам свобод и прав, 1 003 человека были задержаны во время митингов в Каире и других городах Египта. Однако цифра от Египетским центром экономических и социальных прав отличается. Там насчитали 1 298 задержанных.

Власти пока не называют официальное количество. Демонстрантов обвиняют в причастности к запрещенным организациям, распространении ложных новостей через социальные сети и участии в массовых акциях без официального разрешения.

Протесты против действующего президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси вспыхнули в Египте в ночь на 21 сентября. Демонстрации направлены на поддержку изгнанного строительного подрядчика Мухаммеда Али, который публикует вирусные видео из Испании, обвиняя президента Египта Абдул Фаттах ас-Сисси и военных в безудержной коррупции.

22 сентября Организация по правам человека призвала к "немедленному освобождению" всех арестованных. В свою очередь Государственная информационная служба Египта предупредила СМИ, что тщательно отслеживает освещение протестов.


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