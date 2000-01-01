26.09 20:41 MIGnews.com

На Синайском полуострове пропал израильский турист

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Израильская полиция сообщила о пропаже израильского туриста в Египте. Полагают, что он находится где-то на Синайском полуострове, сообщила израильская полиция в четверг, 26 сентября.Авив Слободкин, 26 лет, путешествовал по всему Египту и Синайскому региону, который граничит с Израилем с юга, начиная с 4 сентября. В последний раз он выходил на связь в воскресенье, и его нынешнее местонахождение неизвестно.Израильские правительственные консультативные службы по туризму призывают израильтян избегать этого района.Сестра Слободкина Марина в четверг опубликовала в Facebook сообщение о том, что семья потеряла связь с Авивом в воскресенье, когда он находился в Каире или в городе Фарафра в западной пустыне Египта. Он сказал, что он планировал отправиться на Синай на следующий день. Полиция просит общественность о помощи в поиске Слободкина.Министерство иностранных дел заявило об осведомленность в ситуации."Департамент по делам израильтян за рубежом в консульском отделе Министерства иностранных дел и израильский консул в Каире Дуду Бен Калифа знают детали и работают с соответствующими местными властями", - говорится в заявлении министерства.Приметы пропавшего: среднего роста, мускулистого телосложения, кудрявые темные волосы, бородатый, носит очки.Любой человек в Израиле, у которого есть информация о его местонахождении, должен позвонить по телефону горячей линии экстренной помощи полиции 100 или в отдел полиции Беэр-Шевы по номеру 08-646-2744 / 5.