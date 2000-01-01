26.09 15:10 MIGnews.com

Убийство медсестры: преступник получил пожизненное

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80-летний мужчина проведет остаток жизни в тюрьме за убийство медсестры. Ашер Фарадж был признан виновным в начале этого года в убийстве 55-летней медсестры Това Караро.Согласно обвинительному заключению, Фарадж был зол из-за некачественной, по его мнению, прививки, которую Караро сделала ему за неделю до инцидента 2017 года. По его словам, он начал чувствовать себя слабым и нездоровым.Фарадж заказал анализ крови и прибыл в клинику с бутылкой горючей жидкости и двумя зажигалками. Он дождался своей очереди и, войдя в комнату для осмотра, облил Караро жидкостью и поджег ее. Фарадж скрылся с места происшествия на своей машине, но был пойман полицией после погони. Он предстал перед судом после прохождения психиатрического обследования.