Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Убийство медсестры: преступник получил пожизненное | Фото:26.09 15:10   MIGnews.com

Убийство медсестры: преступник получил пожизненное

80-летний мужчина проведет остаток жизни в тюрьме за убийство медсестры. Ашер Фарадж был признан виновным в начале этого года в убийстве 55-летней медсестры Това Караро.

Согласно обвинительному заключению, Фарадж был зол из-за некачественной, по его мнению, прививки, которую Караро сделала ему за неделю до инцидента 2017 года. По его словам, он начал чувствовать себя слабым и нездоровым.

Фарадж заказал анализ крови и прибыл в клинику с бутылкой горючей жидкости и двумя зажигалками. Он дождался своей очереди и, войдя в комнату для осмотра, облил Караро жидкостью и поджег ее. Фарадж скрылся с места происшествия на своей машине, но был пойман полицией после погони. Он предстал перед судом после прохождения психиатрического обследования.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:14
Нападение на полицейского в Иерусалиме
16:10
Иванку Трамп троллят в Сети из-за бюстгальтера
15:47
Ганц призвал Нетаниягу к переговорам: без блоков
15:30
Израиль и США призывают ЕС принять меры против бойкота
15:02
ХАМАС согласен на национальное перемирие: о чем речь
14:48
Стрельба в Умм эль-Фахма: есть раненые
14:33
Масштабная забастовка в посольствах Израиля: что это было
14:15
Во Франции вспыхнул химический завод: видео ЧП
14:00
Иранские "ястребы" критикуют президента ИРИ Хасана Рухани
13:49
Учителя БАПОР безнаказанно поддерживают убийства евреев
13:20
Умер экс-президент Франции Шак Ширак
13:00
Два еврея и араб: на МКС прибыло новое пополнение
12:45
В Ликуде объявили о готовности принять предложение Ривлина
12:40
Кронпринц Саудии в ответе за убийство Хашогги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus