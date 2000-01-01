26.09 14:48 MIGnews.com
Стрельба в Умм эль-Фахма: есть раненые
В четверг, 26 сентября, на 65-й трассе около Умм эль-Фахма произошла перестрелка.
По предварительным данным, в ходе вооруженного нападения были ранены два человека.
Подробностей о происшествии на данный момент нет. Пресс-служба полиции передает, что один человек получил тяжелые ранения, а второй был легко ранен.
Пострадавших госпитализировали в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии. Ведется следствие.
Накануне на шоссе 443 палестинский подросток напал
с ножом на женщину. Полиция квалифицировала атаку как теракт.
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