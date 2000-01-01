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Стрельба в Умм эль-Фахма: есть раненые | Фото:26.09 14:48   MIGnews.com

Стрельба в Умм эль-Фахма: есть раненые

В четверг, 26 сентября, на 65-й трассе около Умм эль-Фахма произошла перестрелка.

По предварительным данным, в ходе вооруженного нападения были ранены два человека.

Подробностей о происшествии на данный момент нет. Пресс-служба полиции передает, что один человек получил тяжелые ранения, а второй был легко ранен.

Пострадавших госпитализировали в медицинский центр Западной Галилеи в Нагарии. Ведется следствие.

Накануне на шоссе 443 палестинский подросток напал с ножом на женщину. Полиция квалифицировала атаку как теракт.


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