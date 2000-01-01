Кронпринц Саудии в ответе за убийство Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, говорится в анонсе документального фильма на PBS.
Бен Сальман отметил, что убийство произошло во время его правления. "Я беру на себя всю ответственность", – сказал он. При этом бен Сальман не был осведомлен об убийстве. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, уследить за всеми невозможно, сказал принц, пишет Reuters.
Также бен Сальман прокомментировал перемещение убийц на самолетах королевского авиапарка между Стамбулом и Эр-Риядом. "Чиновники имеют право пользоваться королевской авиацией", – отметил бен Сальман.