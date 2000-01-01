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Кронпринц Саудии в ответе за убийство Хашогги 26.09 12:40   MIGnews.com

Кронпринц Саудии в ответе за убийство Хашогги

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги, говорится в анонсе документального фильма на PBS.

Бен Сальман отметил, что убийство произошло во время его правления. "Я беру на себя всю ответственность", – сказал он. При этом бен Сальман не был осведомлен об убийстве. В королевстве 20 млн подданных и 3 млн госслужащих, уследить за всеми невозможно, сказал принц, пишет Reuters.

Также бен Сальман прокомментировал перемещение убийц на самолетах королевского авиапарка между Стамбулом и Эр-Риядом. "Чиновники имеют право пользоваться королевской авиацией", – отметил бен Сальман.


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