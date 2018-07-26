Повешены все приговоренные члены секты "Аум Синрике"
В Японии казнена шестерка оставшихся членов секты "Аум Синрике". Сообщается, что приговоренные к повешенью признаны виновными в одном или более преступлениях
Глава японского Минюста Еко Камикава подтвердила информуцию Kyodo о казни: "Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек".
Сообщается, что члены секты признаны виновными по трем эпизодам - газовая атака в токийском метро в 1995 году, применение боевого отравляющего вещества зарин в городе Матсумото (1994), убийство семьи из трех человек, включая младенца, в 1989 году, пишет Лента.
Справка. "Аум Синрике" появилась в Японии в конце 1980-х годов. В основе идеологии секты лежит смесь индуизма, буддизма и других религий, причем ее члены проповедовали скорое наступление конца света. Организация запрещена на территории России.