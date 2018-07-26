Рыдающая шведка спасла афганца от депортации

Элин Эррсон, шведская активистка и студентка Гетеборгского университета своей акцией расшевелила соцсети. Сообщается, что она отказалась занять свое место в самолете, пока пассажира не отпустят, тем самым помешала депортации 54-летнего афганца.
Девушка вела прямой эфир всего, что происходило в самолете. Она сказала всем, кто пытался ее усадить на место и вырывали телефон из рук, что не хочет, чтобы человека убили потому, что другие пассажиры боятся не успеть на рейс, пишет Лента.
В итоге, афганца сняли с рейса вместе с Эррсон, а пассажиры поддержали действия девушки. По последним сводкам известно, что мужчину, за которого она боролась, все же депортируют, но позже. У девушки же могут быть проблемы с законом из-за невыполнения требований экипажа самолета – 6 лет тюрьмы.