Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Активистку могут на 6 лет упечь за решетку из-за афганца 26.07 08:18   MIGnews.com

Рыдающая шведка спасла афганца от депортации

Элин Эррсон, шведская активистка и студентка Гетеборгского университета своей акцией расшевелила соцсети. Сообщается, что она отказалась занять свое место в самолете, пока пассажира не отпустят, тем самым помешала депортации 54-летнего афганца.

Девушка вела прямой эфир всего, что происходило в самолете. Она сказала всем, кто пытался ее усадить на место и вырывали телефон из рук, что не хочет, чтобы человека убили потому, что другие пассажиры боятся не успеть на рейс, пишет Лента.

В итоге, афганца сняли с рейса вместе с Эррсон, а пассажиры поддержали действия девушки. По последним сводкам известно, что мужчину, за которого она боролась, все же депортируют, но позже. У девушки же могут быть проблемы с законом из-за невыполнения требований экипажа самолета – 6 лет тюрьмы.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:08
Гилад Эрдан: Асад - враг, и мы его не любим
08:47
Россия поблагодарила Израиль за ликвидацию террористов ISIS
08:32
ХАМАС объявил "высшую степень боеготовности"
08:17
Мать раненого офицера: случилось чудо
08:07
"Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва
07:37
Цукерберг может опуститься в рейтинге богатейших людей
07:31
Белый дом: мирный план Трампа -выгодный для Израиля и ПА
07:15
Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных
07:07
Вышедший из тюрьмы Перец выступил перед депутатами (видео)  
06:40
Над Эшколь сбили ракету, выпущенную из Газы
05:41
Вандал разбил звезду Трампа на "Аллее славы" в Голливуде
03:10
Волкер говорит, что в Хельсинки США не уступали РФ  
02:06
Достали: Королевский гвардеец пнул иностранку за селфи  
01:32
Американскую поп-звезду увезли с передозировкой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus