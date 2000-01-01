26.07 07:15 MIGnews.com
Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных
Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных
Утром 26 июля сильный пожар начался в жилом доме в Холоне.
Полиция и пожарные эвакуируют жильцов из дома. Доступ в район пожара блокирован полицией.
На настоящий момент известно о том, что пострадали семь человек. Два ребенка в состоянии средней степени тяжести эвакуированы в больницу Ихилов.
По данным предварительного расследования, причиной пожара стало короткое замыкание.
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