26.07 07:15 MIGnews.com

Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных

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Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненныхУтром 26 июля сильный пожар начался в жилом доме в Холоне.Полиция и пожарные эвакуируют жильцов из дома. Доступ в район пожара блокирован полицией.На настоящий момент известно о том, что пострадали семь человек. Два ребенка в состоянии средней степени тяжести эвакуированы в больницу Ихилов.По данным предварительного расследования, причиной пожара стало короткое замыкание.