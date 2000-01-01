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26.07 07:15   MIGnews.com

Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных

Пожар в жилом доме в Холоне, семь раненных

Утром 26 июля сильный пожар начался в жилом доме в Холоне.

Полиция и пожарные эвакуируют жильцов из дома. Доступ в район пожара блокирован полицией.

На настоящий момент известно о том, что пострадали семь человек. Два ребенка в состоянии средней степени тяжести эвакуированы в больницу Ихилов.

По данным предварительного расследования, причиной пожара стало короткое замыкание.


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