В Греции объяснили, почему пожарники не спасли сгоревших
Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожарники в большинстве случаев задерживались на пути к горящим домам не из-за медлительности, а из-за самостроев, которые мешали проезду транспорта в горящие районы.
"Это преступление из прошлого. На побережье Афин много всех этих построек, и большинство из них возведены без разрешения; они заняли побережье без соблюдения правил", - передали его слова на ВВС.
Министру обороны пришлось объясняться после того, как по прибытии в сгоревшие города на него начали набрасываться местные жители с обвинениями.
"Никто не пришел на помощь, не было плана эвакуации, не было плана защиты, людям пришлось несколько часов плавать в воде, и никто им не помог", - негодовали жители.
“No one came...there was no plan...there was no protection...nothing ... people were left swimming for hours without help” Survivors of the #Greek#WildFire disaster remonstrate with the Greek Defence Minister Panos #Kammenos, as he arrives in #Mati, the worst hit area. pic.twitter.com/zmoSwQq4O1
Ранее в стране был объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре. На данный момент службы насчитали 83 тела. 24 июля огромные лесные пожары дошли до густонаселенных городов, окружающих Афины, в результате чего множество людей погибло в огне или задохнувшись от дыма, некоторые города полностью выгорели.