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Фото из архива 26.07 21:02   MIGnews.com

В Греции объяснили, почему пожарники не спасли сгоревших

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожарники в большинстве случаев задерживались на пути к горящим домам не из-за медлительности, а из-за самостроев, которые мешали проезду транспорта в горящие районы.

"Это преступление из прошлого. На побережье Афин много всех этих построек, и большинство из них возведены без разрешения; они заняли побережье без соблюдения правил", - передали его слова на ВВС.

Министру обороны пришлось объясняться после того, как по прибытии в сгоревшие города на него начали набрасываться местные жители с обвинениями.

"Никто не пришел на помощь, не было плана эвакуации, не было плана защиты, людям пришлось несколько часов плавать в воде, и никто им не помог", - негодовали жители.


Ранее в стране был объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре. На данный момент службы насчитали 83 тела. 24 июля огромные лесные пожары дошли до густонаселенных городов, окружающих Афины, в результате чего множество людей погибло в огне или задохнувшись от дыма, некоторые города полностью выгорели.


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