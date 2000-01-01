26.07 19:56 MIGnews.com

Дочь Либермана репатриировалась в Израиль

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Дочь бывшего американского сенатора-демократа Джозефа Либермана совершила алию – вместе со своим 32-летним мужем и четырьмя детьми в возрасте от 2 до 7 лет Хана Ловенстейн переехала в Израиль.Ее муж Дэниел – раввин и психиатр, а сама она работает в Союзе ортодоксальных еврейских конгрегаций Америки.Как сообщает The Jerusalem Post, они были в числе прочих 226 американских "олим хадашим" – то есть, новых репатриантов, – которые 25 июля вылетели из аэропорта Дж. Кеннеди в Нью-Йорке, чтобы переехать в Еврейское государство. На самолет собрались евреи почти из половины американских штатов. Нашлось здесь место даже жителям канадского Квебека.В этом им способствовали организация "Нефеш бе-Нефеш", министерство алии и абсорбции, Еврейское агентство, Керен Кайемет Ле-Иcраэль и Еврейский национальный фонд."Мы будем части их посещать", - заверил Либерман JPost.Он шутит, что репатриация стала для их семьи традицией – его старшая внучка уже совершила алию. Экс-сенатор утверждает, что очень гордится своими репатриировавшимися родственниками.