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Впервые за 4 года: Флаги Башара Асада на границе с Израилем | Фото: @miladvisor/Twitter26.07 18:54   MIGnews.com

Впервые за 4 года: Флаги Башара Асада на границе с Израилем

Впервые за 4 года на сирийской части Голанских высот появился четырехцветный флаг партии "Баас", состоящий из традиционных для арабских флагов цветов – черного, белого, зеленого и красного.

Фотограф Reuters Аммар Авад снял на фото расположенный в провинции Дераа КПП "Кунейтра", на котором развивались сирийские флаги. Сам он, как сообщает агентство, при этом находился на израильской стороне Голан. Стоит отметить, что КПП находится буквально в десятках метров от израильской границы.

Таким образом, поддерживающие президента Башара Асада силы смогли впервые практически с начала гражданской войны выйти на границу с Еврейским государством, которую мятежники контролировали с 2014 года.



Кроме того, в Twitter публикуются фотографии по другую сторону границы. На них изображены сирийские военные, захватившие расположенную на границе деревню Хамидия, а также полицейские, восстановившие контроль над демаркационной зоной.

В то же время правительственные войска продолжают сражаться с боевиками террористической группировки "Исламское государство", которые удерживают бассейн Ярмук.


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