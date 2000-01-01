Мальчик умер после отравления в McDonald’s

В Дублине, Ирландия, 10-летний Малик Лолал умер от анафилактического шока, наступившего после того, как он полакомился ролом в заведении. Об этом сообщили на "Рамблер/Новости".
Мальчик скончался от рола, который он сьел накануне в сети фаст-фуда McDonald’s. Как оказалось позже, причиной смерти стали следы молока на лаваше блюда. Мать погибшего рассказала, что у ее сына была сильная аллергия на молоко, орехи, рыбу и яйца.
Вскоре после обеда, Малик пожаловался маме, что плохо себя чувствует и не может ходить, тогда она вызвала скорую, однако через час ребенок скончался. Отмечается, что история случилась еще в 2016 году, однако не была известна представителям СМИ.