Беннала говорит, что враги хотели добраться до Макрона

Советника по вопросам внутренней безопасности Елисейского дворца Александра Беналла уволили и взяли под стражу после обнародования видео с первомайской демонстрации в Париже, на которой видно, как он бьет одного из демонстрантов. Его обвиняют в превышении полномочий и насильственных действиях.
Критики говорят, что офис Макрона не смог должным образом наказать Беналла или быстро передать его судебным органам.
Le Monde пишет, что Беналла признал свою "большую ошибку", но настаивает на том, что враги использовали инцидент в своих целях: "Мое дело было использовано для сведения счетов. Я не скажу, что был козлом отпущения, я просто говорю, что это служило разным интересам, чтобы добраться до президента Республики.