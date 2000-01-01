Известно, когда спадет жара в Европе

Климатолог Майлз Аллен уверен, что случаи аномальной жары были и в прошлом. Так, в 1976 году, в Англии установилась самая высокая температура в истории (35,9 °C), возникла продолжительная засуха. А вот средняя температура атмосферы Земли тогда была на две трети градуса Цельсия ниже, чем сейчас.
Во Всемирной метеорологической организации заверяют, что рекордная жара в 2018 году получила широкое распространение в Северном полушарии из-за изменений климата Земли. Наступление дней с крайне высокой температурой воздуха предсказывает экстремальные погодные явления по причине продолжающихся выбросов парниковых газов.
Жара в Европе спадет, как минимум, через две недели, но остается высоким риск пожаров в Скандинавии и Балтийском регионе.
Справка. В середине июля было зафиксировано 50 лесных пожаров в Швеции. Пожары в Греции связаны с высокой июльской температурой и сильными ветрами. Причиной жары - устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, стабилизировавшихся над севером Европы.