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В шведском городе может полностью исчезнуть еврейская община | Фото:26.06 14:28   MIGnews.com

В шведском городе может полностью исчезнуть еврейская община

Еврейская община шведского города Мальмо может быть распущена и полностью исчезнуть до 2029 года, если нынешние обстоятельства не изменятся, пишет в среду The Times of Israel.

Представитель общины Фридрик Серадски во вторник подтвердил в интервью The Jewish Telegraphic Agency, что исчезновение общины было бы "возможным сценарием", отмечая полное безразличие местных властей к проблемам обеспечения безопасности еврейского населения.

По данным источников, еврейская община Мальмо уменьшилась с 1200 до 800 человек на фоне регулярных угроз и нападений, в основном со стороны мусульман.

В общем, в Мальмо проживает около 300 000 человек.

В прошлом году еврейская община Умео на севере Швеции распалась в основном из-за угроз со стороны неонацистов, а также в связи с преследованиями со стороны радикальных мусульман, заявила ее бывший лидер Карин Шоберг. Таким образом впервые за десятилетия европейская еврейская община распалась из-за проблем с безопасностью.


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