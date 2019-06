26.06 14:28 MIGnews.com

В шведском городе может полностью исчезнуть еврейская община

Еврейская община шведского города Мальмо может быть распущена и полностью исчезнуть до 2029 года, если нынешние обстоятельства не изменятся, пишет в среду The Times of Israel Представитель общины Фридрик Серадски во вторник подтвердил в интервью The Jewish Telegraphic Agency, что исчезновение общины было бы "возможным сценарием", отмечая полное безразличие местных властей к проблемам обеспечения безопасности еврейского населения.По данным источников, еврейская община Мальмо уменьшилась с 1200 до 800 человек на фоне регулярных угроз и нападений, в основном со стороны мусульман.В общем, в Мальмо проживает около 300 000 человек.В прошлом году еврейская община Умео на севере Швеции распалась в основном из-за угроз со стороны неонацистов, а также в связи с преследованиями со стороны радикальных мусульман, заявила ее бывший лидер Карин Шоберг. Таким образом впервые за десятилетия европейская еврейская община распалась из-за проблем с безопасностью.