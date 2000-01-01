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Сторона обвинения халатно отнеслась к делу об изнасиловании 26.06 15:59   MIGnews.com

Сторона обвинения халатно отнеслась к делу об изнасиловании

Бывший израильский военный прокурор подверг резкой критике расследование, которое привело к аресту и последующему освобождению палестинского мужчины за изнасилование семилетней израильской девочки. Он заявил, что полиция и прокуроры, участвующие в деле, виновны в "чудовищной халатности".

Бывший заместитель главного военного прокурора полковник Илан Кац сказал Ynet на этой неделе, что халатность очевидна из решения безоговорочно освободить 46-летнего Махмуда Каттуса из-под стражи во вторник после того, как обвинения против него были сняты.

"В этом случае была допущена ужасная халатность со стороны полиции и военных прокуроров, и вы можете видеть это из того, что Каттуса был освобожден без каких-либо условий", – сказал Кац, который был военным прокурором на палестинских территориях.

"Они могли бы продлить обвинительное заключение и выпустить его под залог, – сказал он. – Этот факт означает, что дыр в деле было больше, чем мы знали".

Каттуса содержался под стражей в течение 55 дней за предполагаемое изнасилование девочки, посещавшей школу, в которой он работал дворником. Он был освобожден, когда стало ясно, что полицейское расследование почти полностью опиралось на показания жертвы, в то время как не были собраны судебные доказательства, а точное время и место предполагаемого нападения оставались неясными.

Чтобы проверить ДНК, следователи в первый раз исследовали одежду жертвы в понедельник, через два месяца после предполагаемого нападения.

По мнению Каца, военные прокуроры, участвующие в этом деле, должны были играть большую роль в "надзоре" за полицейским расследованием предполагаемого нападения.

"Очень редко они (военные прокуроры) отменяют обвинительное заключение, – сказал он. – Проблема была в том, что это дело расследовалось местным полицейским участком, а не центральным участком района".


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