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ООН отмечает годовщину теракта в Буэнос-Айресе | Фото:26.06 12:46   MIGnews.com

ООН отмечает годовщину теракта в Буэнос-Айресе

В понедельник Организация Объединенных Наций отметила 25-ю годовщину атаки на еврейский культурный центр AMIA в Буэнос-Айресе, и объявила о проведении глобальной конференции, посвященной жертвам террора.

Об этом в среду, 26 июня, сообщает The Times of Israel.

В ООН заявили, что целью мероприятия будет выработать конкретные рекомендации о том, как государства-члены могут бороться с террором.

Участниками конференции могут стать все, кто пострадал в результате терроризма, эксперты, гражданские организации и др.

Мероприятие в понедельник было организовано Всемирным еврейским конгрессом и правительством Аргентины.

Церемония по случаю 25-й годовщины бомбардировки АМИА стала одним из более чем 20 подобных мероприятий, проводимых в крупных городах по всему миру. Она была организована Всемирным еврейским конгрессом и правительством Аргентины.

"Я стою здесь сегодня и прошу правительство Аргентины продолжать добиваться справедливости, и призываю к привлечению к ответственности Ирана и "Хизбаллы", – заявила председатель ВЕК в Северной Америке Эвелин Соммер.

Президент AMIA Ариэль Эйхельбаум произнес библейскую фразу: "Правды, правды ищи!".

Никто не был осужден за взрыв, в результате которого 85 человек погибли, и сотни получили ранения. Аргентина и Израиль уже давно указывают на Тегеран и причастность нескольких бывших иранских чиновников и «Хезболлы» к нападению в AMIA, а также к террористическому нападению 17 марта 1992 года на посольство Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 29 и были ранены более 200 человек.

"Атака была не только ударом по еврейской общине, но и по народу Аргентины, свободе и демократии, – заявил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори. – Мы должны упорно бороться с антисемитизмом".

Кульминацией серии мероприятий в память о теракте в AMIA, которые начались 4 июня в Сантьяго, Чили, и продлятся до 18 июля, дня взрыва в 1994 году, станет официальная церемония в Буэнос-Айресе.


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