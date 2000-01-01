ООН отмечает годовщину теракта в Буэнос-Айресе

В понедельник Организация Объединенных Наций отметила 25-ю годовщину атаки на еврейский культурный центр AMIA в Буэнос-Айресе, и объявила о проведении глобальной конференции, посвященной жертвам террора.
В ООН заявили, что целью мероприятия будет выработать конкретные рекомендации о том, как государства-члены могут бороться с террором.
Участниками конференции могут стать все, кто пострадал в результате терроризма, эксперты, гражданские организации и др.
Мероприятие в понедельник было организовано Всемирным еврейским конгрессом и правительством Аргентины.
Церемония по случаю 25-й годовщины бомбардировки АМИА стала одним из более чем 20 подобных мероприятий, проводимых в крупных городах по всему миру. Она была организована Всемирным еврейским конгрессом и правительством Аргентины.
"Я стою здесь сегодня и прошу правительство Аргентины продолжать добиваться справедливости, и призываю к привлечению к ответственности Ирана и "Хизбаллы", – заявила председатель ВЕК в Северной Америке Эвелин Соммер.
Президент AMIA Ариэль Эйхельбаум произнес библейскую фразу: "Правды, правды ищи!".
Никто не был осужден за взрыв, в результате которого 85 человек погибли, и сотни получили ранения. Аргентина и Израиль уже давно указывают на Тегеран и причастность нескольких бывших иранских чиновников и «Хезболлы» к нападению в AMIA, а также к террористическому нападению 17 марта 1992 года на посольство Израиля в Буэнос-Айресе, в результате которого погибли 29 и были ранены более 200 человек.
"Атака была не только ударом по еврейской общине, но и по народу Аргентины, свободе и демократии, – заявил министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори. – Мы должны упорно бороться с антисемитизмом".
Кульминацией серии мероприятий в память о теракте в AMIA, которые начались 4 июня в Сантьяго, Чили, и продлятся до 18 июля, дня взрыва в 1994 году, станет официальная церемония в Буэнос-Айресе.