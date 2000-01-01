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Ответ Путина Трампу - Россия выходит из ДРСМД | Фото: AFP26.06 11:45   MIGnews.com

Ответ Путина Трампу – Россия выходит из ДРСМД

На заседании Совета Федерации был одобрен закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Далее закон поступит на подпись президенту РФ.

Законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесен в парламент Владимиром Путиным. Из текста документа следует, что в соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.

Ранее Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в продолжительном нарушении положений договора. В свою очередь Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостановит свое участие в договоре.


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