26.06 11:45 MIGnews.com

Ответ Путина Трампу – Россия выходит из ДРСМД

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На заседании Совета Федерации был одобрен закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Далее закон поступит на подпись президенту РФ.Законопроект о приостановлении Россией действия ДРСМД был внесен в парламент Владимиром Путиным. Из текста документа следует, что в соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.Вашингтон начал процедуру выхода из договора 2 февраля.Ранее Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в продолжительном нарушении положений договора. В свою очередь Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостановит свое участие в договоре.