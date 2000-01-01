26.06 11:50 MIGnews.com

Еще одно требование протестующих в Грузии удовлетворено

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6 дней протестов, за которыми с напряжением следит вся мировая общественность, привели к неожиданным результатам. Власть идет на уступки.Задержанный в ходе развернувшихся на проспекте Руставели в Тбилиси 20-21 июня акций протеста адвокат Бека Басилая освобожден. Басилая заявил, что изолятор временного содержания покинули все лица, задержанные по этому же делу.«После того, как я отозвал свою жалобу, прокуратура публично заявила, что обратится в суд с требованием освободить всех. Этим прокуратура хотела смыть свой позор, однако, это немощная попытка перекрыть ночь, связанную с Гавриловым», – заявил Басилая.Напомним, что это третье требование участников продолжающейся уже 6 дней в центре Тбилиси акции. Ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведении следующих выборов в парламент по пропорциональной системе. Остается еще одно, главное требование – отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.