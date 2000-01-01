Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Еще одно требование протестующих в Грузии удовлетворено | Фото: AFP26.06 11:50   MIGnews.com

Еще одно требование протестующих в Грузии удовлетворено

6 дней протестов, за которыми с напряжением следит вся мировая общественность, привели к неожиданным результатам. Власть идет на уступки.

Задержанный в ходе развернувшихся на проспекте Руставели в Тбилиси 20-21 июня акций протеста адвокат Бека Басилая освобожден. Басилая заявил, что изолятор временного содержания покинули все лица, задержанные по этому же делу.

«После того, как я отозвал свою жалобу, прокуратура публично заявила, что обратится в суд с требованием освободить всех. Этим прокуратура хотела смыть свой позор, однако, это немощная попытка перекрыть ночь, связанную с Гавриловым», – заявил Басилая.

Напомним, что это третье требование участников продолжающейся уже 6 дней в центре Тбилиси акции. Ранее были выполнены требования об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и проведении следующих выборов в парламент по пропорциональной системе. Остается еще одно, главное требование – отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:02
Израильские истребители F-35 на учениях Tri-Lightning  
11:53
Иран откажется от ядерной сделки на следующей неделе
11:45
Ответ Путина Трампу - Россия выходит из ДРСМД
11:39
Мой плот, свитый из песен и слов. Интервью с Юрием Лозой
11:18
Исследование: температура в Израиле значительно выросла
11:05
Авария в Турции унесла жизни десяти человек
10:49
В Йемене задержан один из лидеров Исламского государства
10:40
Лахав 433 проводит рейд в офисах крупной лоббистской фирмы
10:25
Продление американских санкций – "враждебный акт"
10:13
Беннет поддержал отмену выборов
10:07
Патрушев не считает Иран угрозой для Израиля
10:05
МИД Израиля осудило действия президента Чили
09:45
Расследование дела об изнасиловании ребенка продолжится
09:32
Известного ведущего отстранили из-за насмешек над премьером
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus