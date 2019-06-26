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Авария в Турции забрала жизни десяти человек | Фото:26.06 11:05   MIGnews.com

Авария в Турции унесла жизни десяти человек

Вследствие аварии на северо-западе Турции в провинции Эдирне погибли 10 нелегальных мигрантов и еще 30 пострадали.

Об этом в среду, 26 июня, информирует Daily Sabah.

"Около 4:45 утра в уезде Мерич жандармы приказали подозрительной машине остановиться. Водитель не подчинился и начал набирать скорость, чтобы скрыться. Он не справился с управлением на повороте и врезался в стену магазина. В ДТП погибли 10 нелегалов, 30 мигрантов пострадали", – заявил губернатор этого региона Экрем Джанальп в интервью газете Hurriyet.

По данным источников, трагедия произошла неподалеку от границы с Грецией, куда направлялся микроавтобус.

На данный момент на месте ДТП работают экстренные службы.

Как известно, Турция является ключевым транзитным пунктом для нелегальных мигрантов, стремящихся перебраться в Европу, чтобы начать новую жизнь, особенно тех, кто спасается от войны и преследований.


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