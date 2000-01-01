26.06 10:40 MIGnews.com
Лахав 433 проводит рейд в офисах крупной лоббистской фирмы
Израильские СМИ сообщают о том, что офицеры национального управления по борьбе с коррупцией Лахав 433 проводят обыски в офисе крупной лоббистской фирмы.
Рейд в офисы фирмы связан с расследованием другого крупного дела о коррупции.
Офисы фирмы находятся в Рамат-Гане на улице Менахем Бегин.
Полиция конфискует документы, связанные с клиентами фирмы. Речь идет об одной из крупнейших лоббистских компаний в Израиле, представляющей интересы многих игроков на израильском рынке.
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