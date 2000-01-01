26.06 10:40 MIGnews.com

Лахав 433 проводит рейд в офисах крупной лоббистской фирмы

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Израильские СМИ сообщают о том, что офицеры национального управления по борьбе с коррупцией Лахав 433 проводят обыски в офисе крупной лоббистской фирмы.Рейд в офисы фирмы связан с расследованием другого крупного дела о коррупции.Офисы фирмы находятся в Рамат-Гане на улице Менахем Бегин.Полиция конфискует документы, связанные с клиентами фирмы. Речь идет об одной из крупнейших лоббистских компаний в Израиле, представляющей интересы многих игроков на израильском рынке.