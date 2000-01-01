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Погиб гитарист легендарных «Песняров» Аркадий Ивановский 26.06 13:40   MIGnews.com

Погиб гитарист легендарных «Песняров» Аркадий Ивановский

У музыканта не выдержало сердце во вторник, 25 июня, во время очередного утреннего заплыва в минском водоеме.

Об этом сообщает форум поклонников «Песняров».

Как рассказали в Минском институте современных знаний имени Широкова, музыкант каждое утро, до начала рабочего дня, на машине ездил купаться. В этот раз подвело сердце.

В августе легендарному музыканту должно было исполниться 60 лет.

Прощание с Аркадием Ивановским состоится в среду, 25 июня, в Минске.

Аркадий Ивановский с 1982 года играл в различных музыкальных коллективах, в том числе в группе «Тоника» и ансамбле песни и танца Вооруженных сил Беларуси, Белорусском государственном оркестре Михаила Финберга.

В «Песнярах» с Владимиром Мулявиным он начал сотрудничать с 1996 года. После распада коллектива он не присоединился к новообразованной группе «Белорусские песняры», а остался в ВИА Мулявина и работал с ними до 2000 года.

С 2004 года Аркадий работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний имени Широкова и занимался джазовыми проектами.

Как сообщал ранее MIGnews.ru, ушел из жизни российский актер и режиссер Валерий Харченко.


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