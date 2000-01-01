Погиб гитарист легендарных «Песняров» Аркадий Ивановский
У музыканта не выдержало сердце во вторник, 25 июня, во время очередного утреннего заплыва в минском водоеме.
Об этом сообщает форум поклонников «Песняров».
Как рассказали в Минском институте современных знаний имени Широкова, музыкант каждое утро, до начала рабочего дня, на машине ездил купаться. В этот раз подвело сердце.
В августе легендарному музыканту должно было исполниться 60 лет.
Прощание с Аркадием Ивановским состоится в среду, 25 июня, в Минске.
Аркадий Ивановский с 1982 года играл в различных музыкальных коллективах, в том числе в группе «Тоника» и ансамбле песни и танца Вооруженных сил Беларуси, Белорусском государственном оркестре Михаила Финберга.
В «Песнярах» с Владимиром Мулявиным он начал сотрудничать с 1996 года. После распада коллектива он не присоединился к новообразованной группе «Белорусские песняры», а остался в ВИА Мулявина и работал с ними до 2000 года.
С 2004 года Аркадий работал на кафедре художественного творчества и продюсерства в Минском институте современных знаний имени Широкова и занимался джазовыми проектами.