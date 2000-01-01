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Самоубийство бойца бригады `Гивати`: полетели головы | Фото:26.05 09:34   MIGnews.com

Самоубийство бойца бригады "Гивати": полетели головы

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави отстранил от службы одного офицера и вынес официальные выговоры четырем за их предполагаемую роль в самоубийстве информатора военной полиции.

Капрал Нив Лубатон из пехотной бригады "Гивати" был найден мертвым в окрестностях своей базы на юге Израиля в январе 2019 года.

Проверка вскрыла недочеты в работе сотрудников военной полиции, которые проигнорировали сложное психическое состояние Лубатона и не доложили, когда тот самовольно покинул расположение воинской части и был объявлен в розыск.

В сентябре двум бывшим офицерам военной полиции были предъявлены обвинения в том, что они не сообщили о психическом здоровье одного из своих информаторов.

Кохави выпустил приказ об увольнении майора, начальника следственного отдела военной полиции в Беэр-Шеве, который помимо прочего лишен права занимать командные посты. Подполковник, бывший начальник военной полиции Южного округа, также получил строгое служебное взыскание.

Более того, выговоры получили командир пехотной бригады "Гивати", в которой служил Лубатон, командиры его батальона и роты, за то, что предприняли недостаточно мер в поисках капрала.

"Человек – вот наивысшая ценность. Это главный принцип Армии обороны Израиля. Этот принцип должен направлять все действия командиров. Необходимо проявлять чуткость к человеческим чувствам, искать выход из любой сложной ситуации, заботясь о сохранении человеческой жизни", – сказано в заявлении Кохави.


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