26.05 09:34 MIGnews.com

Самоубийство бойца бригады "Гивати": полетели головы

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави отстранил от службы одного офицера и вынес официальные выговоры четырем за их предполагаемую роль в самоубийстве информатора военной полиции.Капрал Нив Лубатон из пехотной бригады "Гивати" был найден мертвым в окрестностях своей базы на юге Израиля в январе 2019 года.Проверка вскрыла недочеты в работе сотрудников военной полиции, которые проигнорировали сложное психическое состояние Лубатона и не доложили, когда тот самовольно покинул расположение воинской части и был объявлен в розыск.В сентябре двум бывшим офицерам военной полиции были предъявлены обвинения в том, что они не сообщили о психическом здоровье одного из своих информаторов.Кохави выпустил приказ об увольнении майора, начальника следственного отдела военной полиции в Беэр-Шеве, который помимо прочего лишен права занимать командные посты. Подполковник, бывший начальник военной полиции Южного округа, также получил строгое служебное взыскание.Более того, выговоры получили командир пехотной бригады "Гивати", в которой служил Лубатон, командиры его батальона и роты, за то, что предприняли недостаточно мер в поисках капрала."Человек – вот наивысшая ценность. Это главный принцип Армии обороны Израиля. Этот принцип должен направлять все действия командиров. Необходимо проявлять чуткость к человеческим чувствам, искать выход из любой сложной ситуации, заботясь о сохранении человеческой жизни", – сказано в заявлении Кохави.