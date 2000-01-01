Самоубийство бойца бригады "Гивати": полетели головы
Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави отстранил от службы одного офицера и вынес официальные выговоры четырем за их предполагаемую роль в самоубийстве информатора военной полиции.
Капрал Нив Лубатон из пехотной бригады "Гивати" был найден мертвым в окрестностях своей базы на юге Израиля в январе 2019 года.
Проверка вскрыла недочеты в работе сотрудников военной полиции, которые проигнорировали сложное психическое состояние Лубатона и не доложили, когда тот самовольно покинул расположение воинской части и был объявлен в розыск.
В сентябре двум бывшим офицерам военной полиции были предъявлены обвинения в том, что они не сообщили о психическом здоровье одного из своих информаторов.
Кохави выпустил приказ об увольнении майора, начальника следственного отдела военной полиции в Беэр-Шеве, который помимо прочего лишен права занимать командные посты. Подполковник, бывший начальник военной полиции Южного округа, также получил строгое служебное взыскание.
Более того, выговоры получили командир пехотной бригады "Гивати", в которой служил Лубатон, командиры его батальона и роты, за то, что предприняли недостаточно мер в поисках капрала.
"Человек – вот наивысшая ценность. Это главный принцип Армии обороны Израиля. Этот принцип должен направлять все действия командиров. Необходимо проявлять чуткость к человеческим чувствам, искать выход из любой сложной ситуации, заботясь о сохранении человеческой жизни", – сказано в заявлении Кохави.