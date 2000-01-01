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Инцидент в Петах-Тикве: мать `специально` раздела девочку 26.05 08:31   MIGnews.com

Инцидент в Петах-Тикве: мать "специально" раздела девочку

12-й канал израильского ТВ опубликовал новую версию инцидента в школе в Петах-Тикве, где учительница заставила ученицу второго класса снять платье и остаться в майке и трусах во время урока.

Учительница теперь утверждает, что мать ребенка “вынудила” ее сменить одежду, когда пришла в школу забирать ее после уроков. Учительница утверждает, что “видела”, как мать заставила девочку снять шорты, которые были у нее под платьем и потом под майкой с эмблемой школы, которую ей выдала учительница - и после этого фотографии девочки в трусах появились в сети.

Канал указывает на то, что в случае, если версия учительницы соответствует действительности, речь идет о "намеренной провокации".

Адвокат учительницы Орон Шварц, представляющий интересы учительницы, сообщил, что та прошла проверку на детекторе лжи, и было установлено, что она говорит правду.

учительница отвергает версию о том, что девочка во время урока находилась в классе в нижнем белье: “Девочка не была в трусах в классе. Я позвонила матери по телефону и сказала: Это - не школьная форма, мы дадим девочке майку с эмблемой школы. И я спросила, есть ли у нее что-нибудь под платьем. Мать ответила, что есть шорты. Я ответила: "Спасибо, бай”.


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