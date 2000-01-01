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Клиентка `Новой почты` надела на лицо трусы вместо маски 26.05 07:05   MIGnews.com

Клиентка "Новой почты" надела на лицо трусы вместо маски

В одном из киевских отделений "Новой почты" произошел неординарный случай.

В помещение зашла девушка, у которой не было маски, что запрещено правилами. Сотрудники отделения попросили клиентку надеть маску. В ответ на это, девушка сняла с себя брюки, затем нижнее белье, надела его себе на голову и продолжила невозмутимо общаться с персоналом "Новой почты". Видео произошедшего появилось в сети.

Отмечается, что руководство "Новой почты" не оценило утечку информации и займется вопросом увольнения сотрудника, который "слил" видеозапись.

"Поэтому мы провели внутреннюю проверку и обнаружили нарушителя среди сотрудников, записавшего инцидент с монитора на мобильный телефон и распространившего в сети интернет. Мы рассматриваем вопрос его увольнения в связи с нарушением политики информационной безопасности компании", – заявили в компании.



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