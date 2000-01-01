Клиентка "Новой почты" надела на лицо трусы вместо маски
В одном из киевских отделений "Новой почты" произошел неординарный случай.
В помещение зашла девушка, у которой не было маски, что запрещено правилами. Сотрудники отделения попросили клиентку надеть маску. В ответ на это, девушка сняла с себя брюки, затем нижнее белье, надела его себе на голову и продолжила невозмутимо общаться с персоналом "Новой почты". Видео произошедшего появилось в сети.
Отмечается, что руководство "Новой почты" не оценило утечку информации и займется вопросом увольнения сотрудника, который "слил" видеозапись.
"Поэтому мы провели внутреннюю проверку и обнаружили нарушителя среди сотрудников, записавшего инцидент с монитора на мобильный телефон и распространившего в сети интернет. Мы рассматриваем вопрос его увольнения в связи с нарушением политики информационной безопасности компании", – заявили в компании.