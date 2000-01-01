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В Южной Америке покупали `израильскую` вакцину от COVID-19 | Фото:26.05 21:38   MIGnews.com

В Южной Америке покупали "израильскую" вакцину от COVID-19

В Южной Америке продавались потенциально опасные для здоровья "вакцины" от коронавируса с логотипом израильского государственного исследовательского института. Об этом сообщает 12 канал.

Отмечается, что ампулы с логотипом института "Мигаль" в Галилее продавался сразу в нескольких странах. В Эквадоре мошенники торговали поддельными вакцинами по 380 долларов за штуку.

Представители института заявили, что они предупредили министерство иностранных дел, Всемирную организацию здравоохранения и министерства иностранных дел соответствующих стран Южной Америки о поддельных вакцинах.

НИИ "Мигаль" в настоящее время работает над новой пероральной вакциной от COVID-19 для взрослых и детей. В марте сотрудники института заявили, что, по их мнению, вакцина может быть готова довольно быстро, поскольку они много лет работали над вакциной для различных вирусов.


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