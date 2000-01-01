26.05 17:18 MIGnews.com

Против члена культа Лев Тахор выдвинули обвинения в насилии

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Окружной суд Иерусалима выдвинул обвинительный акт против члена секты Лев Тахор, 46-летнего Элазара Ромфеллера. Он обвиняется в физическом и психологическом насилии над несовершеннолетними в возрасте 9-10 лет.В течение последних 17 лет Ромфеллер был частью секты и между 2009-2011 годами руководил школой для детей в возрасте 6-13 лет в Канаде.Суд объявил, что Лев Тахор является вредоносным культом, поскольку подвергает детей и взрослых суровым наказаниям, а также практикует бракосочетание среди несовершеннолетних, разлучает родителей и детей и отрезает своих членов от внешнего мира.В одном из случаев Ромфеллер раздел, связал и избивал ребенка в течение нескольких часов за то, что он якобы украл деньги из благотворительной корзинки. Он был арестован в декабре после прибытия в Израиль по неустановленным причинам. С тех пор он находится под домашним арестом.Прокуратура запросила у суда разрешение на освобождение подозреваемого под залог при условии, что ему будет запрещено покидать Израиль до завершения судебного разбирательства.