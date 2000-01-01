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Моссад опубликовал отчет об усилиях по борьбе с COVID-19 | Фото:26.05 15:47   MIGnews.com

Моссад опубликовал отчет об усилиях по борьбе с COVID-19

Разведывательное агентство Моссад получило сотни миллионов единиц защитного снаряжения и тысячи медицинских устройств в рамках согласованных усилий по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится во внутреннем отчете, полученном Ynet во вторник, 26 мая.

Часть поставок была получена из неназванных стран Персидского залива, с некоторыми из которых у Израиля нет дипломатических связей, говорится в отчете.

Глава Моссада Йосси Коэн, который наблюдал за операцией, должен официально передать полномочия по контролю над коронавирусами Министерству здравоохранения на специальной церемонии. В последние несколько дней Моссад начал передавать задачи обработки и закупки оборудования Министерству здравоохранения на случай второй волны коронавируса в стране.

Согласно отчету, с начала вспышки в Израиль поступило 2,5 миллиона защитных очков, еще 5,5 миллиона прибудет; около 80 миллионов защитных масок для лица, еще 142 миллиона ожидаются; 1,3 миллиона лицевых масок типа N-95, еще 14 миллионов - в скором времени; 180 миллионов эластичных перчаток; более 30 тонн дезинфицирующих средств и, по крайней мере, 1300 аппаратов ИВЛ, еще 4700 поступят в период с июня по октябрь.

В целом, ожидается, что больницы Израиля получат около 10 000 аппаратов ИВЛ к октябрю.

Кроме того, в докладе упоминается четыре миллиона единиц защитного снаряжения для врачей и более двух миллионов наборов для тестирования на коронавирус, большинство из которых прибыли из Китая и Южной Кореи. Среди прочего, поставки включали 47 различных видов лекарств, в том числе анестетики и инсулин.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил Коэна и Моссад во время встречи между ними в воскресенье.


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