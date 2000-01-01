Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Суд назначил дату слушаний по экстрадиции Малки Лейфер | Фото:26.05 15:11   MIGnews.com

Суд назначил дату слушаний по экстрадиции Малки Лейфер

Окружной суд Иерусалима постановил, что Малка Лейфер психически пригодна для экстрадиции в Австралию, где ей предъявлено обвинение в 74 случаях сексуального насилия над детьми.

"Я соглашаюсь с мнением группы экспертов", - говорит судья Хана-Мириам Ломп, ссылаясь на психиатрическую коллегию, которая в январе единогласно постановила, что Лейфер симулирует психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции.

Слушание о выдаче Малки Лейфер назначено на 20 июля.

Как отмечалось ранее, защита может обжаловать это дело в Верховном суде. Если апелляция будет отклонена, районный суд продолжит слушание, которое является в значительной степени процедурным вопросом. Лейфер также может обратиться к министру юстиции Ави Ниссенкорну с просьбой предотвратить ее экстрадицию.

Против 52-летней Малки Лейфер возбуждено уголовное дело в Австралии за 74 случая жестокого обращения с детьми, включая 13 случаев развращения малолетних и 11 обвинений в изнасиловании.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:29
Эрдоган пригрозил Израилю "гневом мусульманского мира"
15:17
Израиль: ВНП снизится "только" на 4,5%
15:08
Кубинку убили во время оргии. Ее труп - заложник для выкупа
14:47
Израиль требует расширить миротворческую миссию в Ливане
14:26
Владельцы жилья на Airbnb избавляются от недвижимости
14:18
Суд вынес решение по педофилу Малке Лейфер
14:05
Иран потратил $30 млрд на спасение Асада
13:33
В Бейт-Шемеш сорвана попытка криминальной ликвидации  
13:23
Израиль: хакеры атаковали центры исследования COVID-19
13:02
NETFLIX: Билл Клинтон бывал на педофильском острове Эпштейна
12:41
Миссия от ВОЗ будет в Китае изучать происхождение COVID-19
12:28
Убийца Михаль Села издевался над ней перед смертью
12:20
СМИ сообщили о собственности и заработках Урганта
12:04
Охана приказал найти, кто из полицейских угрожает Нетаниягу
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  