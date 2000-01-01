Суд назначил дату слушаний по экстрадиции Малки Лейфер
Окружной суд Иерусалима постановил, что Малка Лейфер психически пригодна для экстрадиции в Австралию, где ей предъявлено обвинение в 74 случаях сексуального насилия над детьми.
"Я соглашаюсь с мнением группы экспертов", - говорит судья Хана-Мириам Ломп, ссылаясь на психиатрическую коллегию, которая в январе единогласно постановила, что Лейфер симулирует психическое заболевание, чтобы избежать экстрадиции.
Слушание о выдаче Малки Лейфер назначено на 20 июля.
Как отмечалось ранее, защита может обжаловать это дело в Верховном суде. Если апелляция будет отклонена, районный суд продолжит слушание, которое является в значительной степени процедурным вопросом. Лейфер также может обратиться к министру юстиции Ави Ниссенкорну с просьбой предотвратить ее экстрадицию.
Против 52-летней Малки Лейфер возбуждено уголовное дело в Австралии за 74 случая жестокого обращения с детьми, включая 13 случаев развращения малолетних и 11 обвинений в изнасиловании.