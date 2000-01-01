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Кубинку убили во время оргии. Ее труп - заложник для выкупа 26.05 15:08   MIGnews.com

Кубинку убили во время оргии. Ее труп - заложник для выкупа

На слуху громкое убийство 22-летней гражданки Кубы Лоурен Моралес Фернандес, которая жила с двумя подругами в общежитии на 7-й улице Текстильщиков. Ее тело нашли в мусорном контейнере.

Известно, что кубинка познакомилась с мужчиной и 19 мая уехала к нему в гости на Кастанаевскую улицу и осталась жить у незнакомца.

22 мая подруге с телефона Лоурен стали приходить сообщения с требованием выкупа (30 тысяч рублей) - иначе ее убьют, намерения злоумышленников были подтверждены снимками девушки - раздетая и связанная скотчем. Шантажист грозился отрезать ей части тела, если не получит деньги.

Подруги решили обратиться в полицию.

СМИ пишут, что девушка попала на нарковечеринку и оргию, в ходе которой была убита. Деньги с подруги требовали, когда девушка уже была мертва.

24 мая квартиру решили штурмовать. Мужчина, уроженец Кабардино-Балкарии, и находившаяся с ним 20-летняя хозяйка квартиры, задержаны. Оба были в состоянии сильнейшего наркотического опьянения. В квартире нашли наркотики, фаллоимитаторы и прочие приспособления для утех.

Мужчина и женщина признались, что задушили ее и отнесли в мусорный бак.


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