26.05 12:28 MIGnews.com

Убийца Михаль Села издевался над ней перед смертью

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Иерусалимский окружной суд предъявил новые обвинения Элирану Малулю, обвиняющемуся в убийстве с особой жестокостью своей жены, Михаль Села семь месяцев назад.В исправленном варианте обвинительного заключения говорится о том, что Малуль душил жену, бил ее в лицо, прежде чем нанести ей фатальные удары ножом.У Малуля и его адвокатов есть 14 дней на то, чтобы ответить на новые обвинения. Адвокаты уже заявили, что их клиент отвергает обвинения.Адвокаты также заявили протест в связи с тем, что свидетели по делу, включая членов семьи, дали интервью программе Увда во время расследования. Адвокаты заявили: "Глава команды расследования дал интервью телевизионной программе, и это запрещено”. Адвокаты не преминули указать на то, что журналисты той же программы прибегли к таким же запрещенным приемам, взяв интервью у следователей по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу до суда. Адвокаты заявили: "Речь идет о центральных свидетелях по делу, и их расспрашивают в фильме об уликах и следственных акциях. Для всего существует определенный предел”.Адвокат Михаль Ирони заявила: “Судебный процесс сейчас - на самом раннем этапе. К несчастью, мы снова столкнулись с этим феноменом интервью свидетелей в медиа до того, как они дали показания в суде. Это нарушает права подсудимого на честный и справедливый суд. Суд принял нашу жалобу и и распорядился, чтобы прокуратура пересмотрела дело”.Михаль была убита 3 октября несколькими ударами ножа своим мужем, 34-летним Элираном Малулем, уроженцем Беэр--Шевы.Малуль, тяжело ранивший себя в ходе попытки самоубийства, пришел в себя утром 6 октября в больнице Хадасса Эйн Керем. Его состояние оценивается как стабильное. Скорее всего, к вечеру Малуля допросит полиция, в попытке установить его мотивы. За время госпитализации никто из родственников Малуля не посетил.Малуль познакомился с Села в ходе совместной работы в центре для проблемной молодежи в Иерусалиме. Одна из его коллег рассказала: “Это - особенный человек. Наставник молодежи. Он был моим наставником. Если мне нужна была помощь - он всегда меня поддерживал. Не могу поверить, что он ее убил”.Ранее портал walla публикует интервью с сестрой Михаль Села, убитой собственным мужем в Моца 3 октября. Муж после этого совершил попытку самоубийства.По словам сестры, во время последнего семейного ужина в шабат убийца сделал очень необычное заявление: “Он сказал, что во время совершения преступлений атакующий страдает больше жертвы. Михаль , в самых сильных выражениях, не согласилась с ним. Я поддержала сестру. Он продолжал настаивать на своем, и говорил, что понимает это исходя из уроков своего собственного жизненного опыта”.