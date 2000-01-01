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В результате крушения вертолета в Мексике – 6 погибших 26.05 23:43   MIGnews.com

В результате крушения вертолета в Мексике – 6 погибших

Власти Мексики заявили о гибели шести человек в результате крушения военного вертолета, который помогал бороться с лесными пожарами.

Транспортный вертолет МИ-17 перевозил воду пожарным. Катастрофа произошла недалеко от городка Халпан-де-ла-Сьерра, расположенного на высоком горном хребте.

В последние недели Мексика страдала от массивных пожаров, которые разгрозились в очень жарких и сухих условиях.


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