26.05 23:43 MIGnews.com
В результате крушения вертолета в Мексике – 6 погибших
Власти Мексики заявили о гибели шести человек в результате крушения военного вертолета, который помогал бороться с лесными пожарами.
Транспортный вертолет МИ-17 перевозил воду пожарным. Катастрофа произошла недалеко от городка Халпан-де-ла-Сьерра, расположенного на высоком горном хребте.
В последние недели Мексика страдала от массивных пожаров, которые разгрозились в очень жарких и сухих условиях.
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