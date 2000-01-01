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В Ливане арестовали саудовца с 10 кг амфетамина | Фото:26.05 20:07   MIGnews.com

В Ливане арестовали саудовца с 10 кг амфетамина

Ливан арестовал саудовца в аэропорту Бейрута, перевозившего около 10 килограммов амфетаминоподобного наркотического средства, утверждают власти, цитируемые в местных СМИ.

"Служба безопасности аэропорта в координации с управлением военной разведки арестовала… гражданина Саудовской Аравии Х. аль-Рувейли, когда он выходил из аэропорта с примерно 10 килограммами каптагона", - сообщает государственное информационное агентство NNA.

Согласно французской обсерватории по наркотикам и наркомании (OFDT), каптагон - это амфетамин, производимый в Ливане и, вероятно, также в Сирии и Ираке, в основном для потребления в Саудовской Аравии.

Это также один из наиболее часто употребляемых наркотиков в сирийской войне, который помогает боевикам, по их словам, бодрствовать в течение многих дней и ослабляет их чувства. В апреле ливанская полиция изъяла более 800 000 таблеток каптагона, которые, по их словам, стоили более 12 миллионов долларов США в ходе операции, координируемой с саудовскими властями.

В июле прошлого года по меньшей мере восемь человек, причастных к торговле наркотиками, были убиты и около 40 арестованы в ходе перестрелки с солдатами во время операции в восточной части Ливана, сообщили в армии.


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