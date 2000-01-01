Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Богатейшая женщина Израиля в деле о взяточничестве | Фото:26.05 19:01   MIGnews.com

Богатейшая женщина Израиля в деле о взяточничестве

Полиция и Управление по ценным бумагам Израиля заявили в воскресенье, 26 мая, что у них достаточно доказательств, чтобы рекомендовать обвинения во взяточничестве в отношении руководителей крупнейшей израильской строительной и девелоперской компании, в том числе ее бывшей председателя, миллиардера Шари Арисон.

Отдел специальных расследований Lahav 433 завершил годичное расследование сотен миллионов шекелей в виде взяток, предположительно выплаченных компанией Shikun & Binui государственным чиновникам в нескольких африканских странах, чтобы выиграть выгодные строительные проекты. "Существуют веские доказательства против Shikun & Binui Company Ltd. и ряда высокопоставленных сотрудников", - говорится в заявлении полиции.

Арисон, которая продала свой контрольный пакет акций Shikun & Binui в прошлом году, была одним из 50 руководителей компании, допрошенных полицией. Основное расследование было проведено в Кении в сотрудничестве с национальным антикоррупционным подразделением этой страны. В августе прошлого года полиция допрашивала Арисон в течение девяти часов о ее причастности к этому делу. Арисон и один из ее старших советников были освобождены, но им запретили покидать страну или связываться с кем-либо из фигурантов.

В 2018 году Shikun & Binui заработали 1,8 миллиарда долларов. В компании работают 9700 сотрудников, которые осуществляют крупные проекты в Израиле и за рубежом. В воскресенье полиция заявила, что они взяли показания от 34 свидетелей в обширном международном расследовании.

12 канал сообщает, что выплаты были настолько масштабными, что никому из руководителей не было известно о происходящем.

Допрос Арисон в 2018 году состоялся всего через два месяца после того, как она продала свой контрольный пакет акций Shikun & Binui американо-израильскому инвестору в недвижимость Нати Сайдоффу за 1,1 миллиарда шекелей (307 миллионов долларов), что примерно на 14% ниже стоимости акций.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:40
Иран: сотрудников канала уволили за оскорбление суннитов
18:07
ШАС призвала Либермана проявить ответственность
17:34
Последние попытки Нетаниягу сформировать правительство
17:13
Израильский производитель каннабиса выйдет на биржу Торонто
16:45
Хореограф Охад Нахарин выразил поддержку BDS-движению
16:19
Курды прекратили протестную голодовку
16:05
В ПА арестовали женщину, планировавшую теракт против евреев
15:34
Голодающего террориста доставили в больницу
15:25
"Достигнут статус-кво по вопросам религии и государства"
14:31
Зажигательные шары спровоцировали пожар в Сдот Негев
14:27
Ликуд объявил о начале подготовки к выборам
14:24
Кахоль-Лаван может не поддержать роспуск Кнессета
14:19
Ривлин: Германия "капитулировала" перед антисемитизмом
14:10
Саудовская Аравия протягивает "руку мира"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus