26.05 19:01 MIGnews.com

Богатейшая женщина Израиля в деле о взяточничестве

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Полиция и Управление по ценным бумагам Израиля заявили в воскресенье, 26 мая, что у них достаточно доказательств, чтобы рекомендовать обвинения во взяточничестве в отношении руководителей крупнейшей израильской строительной и девелоперской компании, в том числе ее бывшей председателя, миллиардера Шари Арисон.Отдел специальных расследований Lahav 433 завершил годичное расследование сотен миллионов шекелей в виде взяток, предположительно выплаченных компанией Shikun & Binui государственным чиновникам в нескольких африканских странах, чтобы выиграть выгодные строительные проекты. "Существуют веские доказательства против Shikun & Binui Company Ltd. и ряда высокопоставленных сотрудников", - говорится в заявлении полиции.Арисон, которая продала свой контрольный пакет акций Shikun & Binui в прошлом году, была одним из 50 руководителей компании, допрошенных полицией. Основное расследование было проведено в Кении в сотрудничестве с национальным антикоррупционным подразделением этой страны. В августе прошлого года полиция допрашивала Арисон в течение девяти часов о ее причастности к этому делу. Арисон и один из ее старших советников были освобождены, но им запретили покидать страну или связываться с кем-либо из фигурантов.В 2018 году Shikun & Binui заработали 1,8 миллиарда долларов. В компании работают 9700 сотрудников, которые осуществляют крупные проекты в Израиле и за рубежом. В воскресенье полиция заявила, что они взяли показания от 34 свидетелей в обширном международном расследовании.12 канал сообщает, что выплаты были настолько масштабными, что никому из руководителей не было известно о происходящем.Допрос Арисон в 2018 году состоялся всего через два месяца после того, как она продала свой контрольный пакет акций Shikun & Binui американо-израильскому инвестору в недвижимость Нати Сайдоффу за 1,1 миллиарда шекелей (307 миллионов долларов), что примерно на 14% ниже стоимости акций.