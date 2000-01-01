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Полиция Ирана арестовала людей за занятия йогой 26.05 10:10   MIGnews.com

Полиция Ирана арестовала людей за занятия йогой

Учитель йоги и около 30 учеников были арестованы в частном классе йоги на севере Ирана, сообщает Arutz Sheva.

Сообщается, что иранская полиция совершила налет на класс занятий йогой, который находился в частном доме в городе Горган.

Хотя занятия йогой разрешены в исламской республике, они строго регламентированы. Занятия должны проводиться уполномоченными учителями и должны быть разделены по полу.

Власти заявили, что инструктор по йоге не был лицензирован государством, добавив, что в классе занимались как мужчины, так и женщины. Масуд Солеймани, местный чиновник министерства юстиции, также сказал, что участники были виновны в ношении «неподходящей одежды» и «неадекватном поведении».


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