Трамп подвинул премьера Черногории на саммите НАТО

На видео видно, как президент США фактически отталкивает в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории, которую только что приняли в НАТО. Маркович, опешив, в недоумении оборачивается, но, увидев Трампа, начинает улыбаться и похлопывать его по спине. Трамп же занимает отведенное ему место, поправляет на себе пиджак и начинает разговаривать с президентом Литвы Далей Грибаускайте.
В Белом доме пояснили такое поведение Трампа.
В частности, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии, когда отодвинул в сторону на саммите альянса в Брюсселе премьера Черногории.
Тем не менее, многие американские средства массовой информации осветили произошедшее. Газета The Washington Post в одном из своих комментариев, размещенных в четверг в электронной версии по завершении саммита в Брюсселе, назвала поведение президента США "национальным позором".