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скриншот с видео 26.05 10:08   MIGnews.com

Трамп подвинул премьера Черногории на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп во время осмотра нового здания штаб-квартиры НАТО отодвинул премьер-министра Черногории Душко Марковича.

Видео с инцидентом опубликовал журналист телеканала CNBC Стив Копак на своей странице в Twitter.

"Трамп просто подтолкнул другого лидера НАТО, чтобы оказаться впереди группы?", – написал он.




На видео видно, как президент США фактически отталкивает в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории, которую только что приняли в НАТО. Маркович, опешив, в недоумении оборачивается, но, увидев Трампа, начинает улыбаться и похлопывать его по спине. Трамп же занимает отведенное ему место, поправляет на себе пиджак и начинает разговаривать с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

В Белом доме пояснили такое поведение Трампа.

В частности, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии, когда отодвинул в сторону на саммите альянса в Брюсселе премьера Черногории.

Тем не менее, многие американские средства массовой информации осветили произошедшее. Газета The Washington Post в одном из своих комментариев, размещенных в четверг в электронной версии по завершении саммита в Брюсселе, назвала поведение президента США "национальным позором".
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