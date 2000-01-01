26.05 10:08 MIGnews.com

Трамп подвинул премьера Черногории на саммите НАТО

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) 25 мая 2017 г.

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Президент США Дональд Трамп во время осмотра нового здания штаб-квартиры НАТО отодвинул премьер-министра Черногории Душко Марковича.Видео с инцидентом опубликовал журналист телеканала CNBC Стив Копак на своей странице в Twitter."Трамп просто подтолкнул другого лидера НАТО, чтобы оказаться впереди группы?", – написал он.На видео видно, как президент США фактически отталкивает в сторону находящегося у него на пути главу правительства Черногории, которую только что приняли в НАТО. Маркович, опешив, в недоумении оборачивается, но, увидев Трампа, начинает улыбаться и похлопывать его по спине. Трамп же занимает отведенное ему место, поправляет на себе пиджак и начинает разговаривать с президентом Литвы Далей Грибаускайте.В Белом доме пояснили такое поведение Трампа.В частности, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США следовал согласованной схеме расстановки лидеров стран-членов НАТО на их коллективной фотографии, когда отодвинул в сторону на саммите альянса в Брюсселе премьера Черногории.Тем не менее, многие американские средства массовой информации осветили произошедшее. Газета The Washington Post в одном из своих комментариев, размещенных в четверг в электронной версии по завершении саммита в Брюсселе, назвала поведение президента США "национальным позором".