26.05 09:26 MIGnews.com

Участники извинились, дело о групповом изнасиловании закрыли

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что дело о групповом изнасиловании девушки на юге страны было закрыто, после того, как три участника послали ей письма с извинениями.Полиция собрала достаточно материалов для предъявления обвинения, включая признание одного из участников в том, что он снимал групповое изнасилование на видео. Однако, перед вынесением обвинения обвиняемые были приглашены в прокуратуру. Там им было предложено послать письмо с извинениями жертве.Обвиняемые согласились - и письма были посланы. Через несколько месяцев дело против них было закрыто.Прокуратура утверждает, что закрытие дела не связано с извинениями, но при этом подчеркивает, что рассматривает извинения в качестве “важного образовательного акта и проявления симпатии” к жертве.