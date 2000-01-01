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Участники извинились, дело о групповом изнасиловании закрыли | Фото: Thinkstock26.05 09:26   MIGnews.com

Участники извинились, дело о групповом изнасиловании закрыли

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что дело о групповом изнасиловании девушки на юге страны было закрыто, после того, как три участника послали ей письма с извинениями.

Полиция собрала достаточно материалов для предъявления обвинения, включая признание одного из участников в том, что он снимал групповое изнасилование на видео. Однако, перед вынесением обвинения обвиняемые были приглашены в прокуратуру. Там им было предложено послать письмо с извинениями жертве.

Обвиняемые согласились - и письма были посланы. Через несколько месяцев дело против них было закрыто.

Прокуратура утверждает, что закрытие дела не связано с извинениями, но при этом подчеркивает, что рассматривает извинения в качестве “важного образовательного акта и проявления симпатии” к жертве.
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