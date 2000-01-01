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СМИ: Смертник из Манчестера планировал атаку в течение года 26.05 08:17   MIGnews.com

СМИ: Смертник из Манчестера планировал атаку в течение года

Предполагаемый исполнитель теракта на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании Салман Абеди планировал атаку в течение года. Об этом удалось узнать газете Times.

Примерно год назад Абеди открыл счет в банке. Воспользовался им он только однажды, чтобы купить гвозди и винты, которыми затем начинил взрывное устройство.

Абеди до поездки в Ливию в середине апреля дважды ездил в расположенные рядом с Манчестером магазины с товарами для поделок своими руками. Таким образом он пытался избежать подозрений, отмечает издание. Бомбу он собрал в квартире в центре Манчестера. Это жилье он арендовал за неделю до нападения.

Напомним, Салмана Абеди считают исполнителем теракта в Манчестере. 22-летний смертник – выходец из семьи ливийских беженцев. Сам он родился в Великобритании.

Взрыв на стадионе "Манчестер Арена" прогремел в ночь на вторник, 23 мая. Он произошел после концерта певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали тысячи людей, в том числе много детей и подростков. По последним данным, теракт унес жизни 22 человек, из них 12 – несовершеннолетние. Более 50 человек были госпитализированы.
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