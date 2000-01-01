26.05 22:15 MIGnews.com
Наводнения и оползни на Шри-Ланке: 91 погибший
Наводнения и оползни, вызванные сильными дождями на Шри-Ланке, унесли жизни 91 человека в пятницу, 26 мая. Согласно последним данным, 110 человек считаются пропавшими без вести.
Власти обратились за международной помощью в проведении спасательных операций и операций по оказанию помощи.
Центр по борьбе со стихийными бедствиями сообщил, что 2040 человек были эвакуированы в более безопасные места и более 61 000 пострадали от дождя, начавшегося утром пятницы.
Министерство иностранных дел обратилось за помощью к Организации Объединенных Наций и других стран.
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