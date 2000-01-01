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Полиция Британия провела несколько `значимых` арестов | Фото: Thinkstock26.05 21:53   MIGnews.com

Полиция Британия провела несколько "значимых" арестов

Глава британской полиции по борьбе с терроризмом заявил в пятницу, 26 мая, что власти провели несколько "значимых" арестов, связанных с терактом в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека.

"Они очень важны, эти аресты. Мы очень счастливы, что окружили некоторых ключевых подозреваемых, но, как я сказал, еще очень многое предстоит сделать", - сказал Марк Роули вещатели.

Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявил в пятницу, 26 мая, что уровень угрозы будет оставаться на самом высоком уровне, а именно "критическом", что означает, что теракты неизбежны спустя 4 дня после теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек.

Уровень угрозы впервые был поднят до уровня "критического" за 10 лет на следующий день после того, как террорист-смертник взорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в понедельник, 22 мая.
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