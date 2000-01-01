26.05 20:57 MIGnews.com

Уровень угрозы в Великобритании остается "критическим"

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Министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд заявил в пятницу, 26 мая, что уровень угрозы будет оставаться на самом высоком уровне, а именно "критическом", что означает, что теракты неизбежны спустя 4 дня после теракта в Манчестере, унесшего жизни 22 человек.Уровень угрозы впервые был поднят до уровня "критического" за 10 лет на следующий день после того, как террорист-смертник взорвался на концерте американской певицы Арианы Гранде в понедельник, 22 мая.Полиция Большого Манчестера в настоящее время держит 8 человек под стражей, в то время, как в пятницу, 26 мая, был проведен ряд рейдов в рамках расследования теракта."Уровень угрозы должен оставаться критическим, пока операция продолжается", - сказал Радд в интервью Sky News.Напомним, что высокопоставленный офицер контртеррористической службы Великобритании Марк Роули заявил, что была арестована "большая часть террористической сети", к которой был причастен "манчестерский" террорист-смертник.Младший брат террориста-смертника, убившего 22 человека на концертной площадке в Манчестере, был арестован в Триполи по подозрению в связях с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Отец террориста-смертника также был арестован в столице Ливии, Триполи, как сообщает пресс-секретарь контртеррористической службы.