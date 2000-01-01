26.05 20:47 MIGnews.com

В Ираке и Сирии убиты 3 лидера боевиков ISIS

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За последние 2 месяца в Ираке и Сирии были убиты 3 лидера террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом сообщается в заявлении Пентагона в пятницу, 26 мая.27 апреля в результате авиаудара в Маядине, Сирия, был убит боевик ISIS из Турции Мустафа Гунес. Абу Асим аль-Джазери, планировщик ISIS из Алжира, был убит 11 мая в Маядине.18 мая в Аль-Каиме, Ирак, был убит лидер Абу Хаттаб аль-Рави. Пентагон сообщает, что все трое были иностранными боевиками, однако не идентифицировали родную страну аль-Рави.