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В Ираке и Сирии убиты 3 лидера боевиков ISIS | Фото: Thinkstock26.05 20:47   MIGnews.com

В Ираке и Сирии убиты 3 лидера боевиков ISIS

За последние 2 месяца в Ираке и Сирии были убиты 3 лидера террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS. Об этом сообщается в заявлении Пентагона в пятницу, 26 мая.

27 апреля в результате авиаудара в Маядине, Сирия, был убит боевик ISIS из Турции Мустафа Гунес. Абу Асим аль-Джазери, планировщик ISIS из Алжира, был убит 11 мая в Маядине.

18 мая в Аль-Каиме, Ирак, был убит лидер Абу Хаттаб аль-Рави. Пентагон сообщает, что все трое были иностранными боевиками, однако не идентифицировали родную страну аль-Рави.
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